Здравствуйте. Я учусь в техникуме - АКТТ. Пожалуйста напишите что-нибудь о нем.

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етние каникулы учащихся и студентов Арзамасского коммерческо-технического техникума начинаются в июле и продолжаются всего 2 месяца, в течение которых нужно не только отдохнуть и набраться сил, но и по возможности пополнить свой бюджет, выполняя различные оплачиваемые работы. С 1 по 14 июля в АКТТ работала трудовая бригада в количестве 20 человек. Ребята выполняли работы по благоустройству территории, прилегающей к техникуму, рыли отводные каналы на стадионе «Торпедо», производили мелкий ремонт в общежитии и ещё много полезных и нужных дел, а также оказали помощь детскому саду №45 «Ручеёк» в оборудовании детской площадки и ремонтные работы помещений для игр. Ребята с удовольствием выполняли поручения, ежедневно подводились итоги, каждый был отмечен за отличную работу и, конечно, получит денежное вознаграждение, кроме того, лучшим работникам вручены грамоты и призы. В летний период запланировано два туристических похода под руководством преподавателей физкультуры. С 8 по 11 июля 20 обучающихся совершили турпоход в район Морозовских прудов, где отдыхали, купались, загорали, играли в подвижные игры, и, конечно, пели у костра. И ребята, и взрослые остались довольны турпоходом, о котором сохранят самые добрые воспоминания. Следующий турпоход запланирован на август. Не прекращает своей работы в летний период спортивно-технический клуб ГОУ СПО АКТТ «Орион». Ребята под руководством тренеров-преподавателей ведут подготовку и участвуют в соревнованиях, проводимых в рамках чемпионата России по автокроссу среди юношей. Наш студент Дмитрий Орлов по итогам первого и второго этапов, проходивших в городах Ржев и Калининец претендует на призовое место, надеемся, что третий этап чемпионата в с. Кожино, в котором наши гонщики также примут участие принесёт нам победу. Ребята, которые занимаются в кружках художественной направленности, активно готовились и удачно выступили с творческой презентацией своего учебного заведения в рамках мероприятий, проводимых в День города. За активное участие и высокие результаты в конкурсных мероприятиях, проводимых в рамках реализации областной программы «Ступени к совершенству» и областного Мегапроекта «Моё Отечество» Министерством образования Нижегородской области техникуму выделены путёвки в детские оздоровительно-спортивные лагеря, где самые активные участники социально-значимой, спортивной, творческой деятельности техникума получили возможность отдохнуть, обрести новых друзей, реализовать себя. Четверо ребят направлены в федеральный детский образовательно-оздоровительный центр «Смена» » г. Анапа, на смену «Марафон профессионалов», четверо на смену «Прекрасная страна Профтех» в детско-юношеский оздоровительно-образовательный центр «Красный плёс», четверо побывали в оборонно-спортивном лагере «Юный танкист» на базе в/ч 5409 «А» посёлка Мулино. Все участники вернулись довольные, окрылённые, с надеждой побывать там ещё раз, привезли грамоты и дипломы за творческую активность, отличную физическую подготовку и участие в организации мероприятий, проводимых в рамках смен. Кроме того, министерство образования Нижегородской области выделило путёвки для детей-сирот и четверо наших обучающихся данной категории получили возможность побывать в доме отдыха «Лесной курорт» и трое в спортивно-оздоровительном лагере им. П.И. Гуцева. Особое внимание занятости в летний период было уделено обучающимся «группы риска», состоящим на учёте в ПДН, КДН, техникуме, которые работали в ремонтной бригаде, участвовали в турпоходе, были трудоустроены на летний период на предприятия и в организации города с помощью родителей, комитета по делам молодёжи г. Арзамаса. Многие, особенно проживающие в районе, заняты сельхозработами на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах. Летние каникулы для учащихся и студентов АКТТ - это активный отдых, возможность заняться полезным и интересным делом, принести пользу техникуму, своему городу и району.