определите степени окисления и массовые доли азота в следующих кислородсодержащих соединениях: NO,NO2, HNO3.

Химия
определите степени окисления и массовые доли азота в следующих кислородсодержащих соединениях: NO,NO2, HNO3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в HNO3 +5  ,а не +6   массовая доля в NO 14/30=46%   масссовая доля в NO2 14/46=30%  массовая доля в  HNO3 14/63=22 %
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