определите степени окисления и массовые доли азота в следующих кислородсодержащих соединениях: NO,NO2, HNO3.
Химия
определите степени окисления и массовые доли азота в следующих кислородсодержащих соединениях: NO,NO2, HNO3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в HNO3 +5 ,а не +6 массовая доля в NO 14/30=46% масссовая доля в NO2 14/46=30% массовая доля в HNO3 14/63=22 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Теплоход отправился вниз по течению реки от пристани А и причалил к пристани В. После 30 минут стоянки теплоход отправился обратно и через 8 часов ...