Срочно! Нужно краткое описание "руслан и людмила "
Литература
Срочно! Нужно краткое описание "руслан и людмила "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людмилу украл дядька Черномор, и три богатыря - Руслан, Ратмир и Фарлаф поехали ее спасать. По дороге Руслан встретился с Огромной Головой, под которой лежал меч-кладенец, потом с колдуньей Наиной, потом спас от смерти, не помню, то ли Ратмира, то ли Фарлафа, которого он встретил случайно, а потом Ратмир и Фарлаф где-то пропали, а Руслан нашел Черномора, отрезал ему бороду, а у него в бороде была вся сила, как у Хоттабыча, победил Черномора, вернул домой Людмилу и женился на ней. Вроде, все. В общих чертах.
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