По первой накладной со склада было выдано 0,7 имевшегося кирпича, а по второй - 0,4 остатка, после чего кирпича на складе осталось 5850 штук. какое количество кирпича было на складе первоначально?

Математика

По первой накладной со склада было выдано 0,7 имевшегося кирпича, а по второй - 0,4 остатка, после чего кирпича на складе осталось 5850 штук. какое количество кирпича было на складе первоначально?

Автор: Гость