По первой накладной со склада было выдано 0,7 имевшегося кирпича, а по второй - 0,4 остатка, после чего кирпича на складе осталось 5850 штук. какое количество кирпича было на складе первоначально?
Математика
По первой накладной со склада было выдано 0,7 имевшегося кирпича, а по второй - 0,4 остатка, после чего кирпича на складе осталось 5850 штук. какое количество кирпича было на складе первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть всего было Х кирпичей. По 1ой накладной выдано 0,7х, остаток х-0,7х = х(1-0,7) = 0,3х По 2ой накладной выдано 0,4*0,3х = 0,12х, остаток 5850. Получаем: х (изначальное кол-во) - 0,7х (по 1ой накладной) - 0,12 х (по второй накладной) = 5850 (остаток). х - 0,7х - 0,12х = 5850 0,18х = 5850 18х = 585000 х = 32500
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