AB и CD- диаметры одной окружности . Докажите что AC параллельны BD и найдите угол ABC если угол BAD=. 44 градусам

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т.к. АВ и CD диаметры, они равны пересекаются в точке О, при этом АО=ВО=СО=DO т.к. это радиусы окружности угол АОС = углу BCD как вертикальные отсюда следует что треугольник АОС = треугольнику BCD по двум сторонам и углу между ними отсюда угол САВ =углу АВD => АС параллельна BD углы BAD и АВС накрестлежащие, отсюда они равны угол АВС = 44 градуса