1.)Сколько имеется несокротимых правильных дробей со знаменателем 115; и 123;? 2.) Сережа прошел 5,6 км пешком и поехал 12,6 км на автобусе. Во сколько раз путь, проделанный пешком, меньше пути на автобусе? Какую часть всего пу...

Математика

1.)Сколько имеется несокротимых правильных дробей со знаменателем 115; и 123;? 2.) Сережа прошел 5,6 км пешком и поехал 12,6 км на автобусе. Во сколько раз путь, проделанный пешком, меньше пути на автобусе? Какую часть всего пути Сережа проехал на автобусе? 3.) после обработки куска дерева его масса уменьшилась с 12,5кг до 9,4 кг. На сколько процентов уменьшилась масса этого куска дерева? 4.) упростить выражение 13/18b+1/6b-1/3 и найдите его значение при b = 1,8

Автор: Гость