1.)Сколько имеется несокротимых правильных дробей со знаменателем 115; и 123;? 2.) Сережа прошел 5,6 км пешком и поехал 12,6 км на автобусе. Во сколько раз путь, проделанный пешком, меньше пути на автобусе? Какую часть всего пу...
Математика
1.)Сколько имеется несокротимых правильных дробей со знаменателем 115; и 123;? 2.) Сережа прошел 5,6 км пешком и поехал 12,6 км на автобусе. Во сколько раз путь, проделанный пешком, меньше пути на автобусе? Какую часть всего пути Сережа проехал на автобусе? 3.) после обработки куска дерева его масса уменьшилась с 12,5кг до 9,4 кг. На сколько процентов уменьшилась масса этого куска дерева? 4.) упростить выражение 13/18b+1/6b-1/3 и найдите его значение при b = 1,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 115 делится на 5, 23 и 115, значит правильных несокротимых дробей 113 начиная с 0/115, 123 делится на 3, 41, 123 значит дробей 121 2)12,6/5,6=2,25 раз путь проделанный пешком меньше 12,6/(5,6+12,6)=0,692 часть пути 3)12,5-100% 9,4-х% х=9,4/12,5*100%=75,2% 4)13/18b+1/6b-1/3=13/18b+3/18b-6b/18b=(13+3-6b)/18b=(16-6b)/18b при b=1,8 имеем (16-6*1,8)/18*1,8=(16-10,8)/32,4=5,2/32,4=0,161
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