5a+5b-ax-bx m^2-mn-2n+2m x^4-3x^3+3x^2-9x 10by-25bx-6ay+15ax m^4+2-m-2m^3 y-y^2-y^3+y^4 x^2y-z^2x+y^2x-yz^2 Представьте целое выражение в виде произведения многочленов. Кто поможет,тому очень благодарен.

Алгебра

5a+5b-ax-bx m^2-mn-2n+2m x^4-3x^3+3x^2-9x 10by-25bx-6ay+15ax m^4+2-m-2m^3 y-y^2-y^3+y^4 x^2y-z^2x+y^2x-yz^2 Представьте целое выражение в виде произведения многочленов. Кто поможет,тому очень благодарен.

Автор: Гость