5a+5b-ax-bx m^2-mn-2n+2m x^4-3x^3+3x^2-9x 10by-25bx-6ay+15ax m^4+2-m-2m^3 y-y^2-y^3+y^4 x^2y-z^2x+y^2x-yz^2 Представьте целое выражение в виде произведения многочленов. Кто поможет,тому очень благодарен.
Алгебра
5a+5b-ax-bx m^2-mn-2n+2m x^4-3x^3+3x^2-9x 10by-25bx-6ay+15ax m^4+2-m-2m^3 y-y^2-y^3+y^4 x^2y-z^2x+y^2x-yz^2 Представьте целое выражение в виде произведения многочленов. Кто поможет,тому очень благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5a+5b-ax-bx=5(a+b)-x(a+b)=(a+b)(5-x) m^2-mn-2n+2m=m(m-n)+2(m-n)=(m-n)(m+2) 10by-25bx-6ay+15ax=2y(5b-3a)-5x(5b-3a)=(5b-3a)(2y-5x) m^4+2-m-2m^3=m(m^3-1)-2(m^3-1)=(m^3-1)(m-2) y-y^2-y^3+y^4y=y((1-y)-y^2(1-y))=y(1-y)()1-y^2) x^2y-z^2x+y^2x-yz^2 =xy(x+y)-z ^2(x+y)=(x+y)(xy-z ^2) x^4-3x^3+3x^2-9x= x^3(x-3)+3x(x-3)=(x-3)(x^3+3x)=x(x-3)(x^2+3)
Гость:
[latex]5a+5b-ax-bx=(5a+5b)+(-ax-bx)=(5a+5b)-(ax+bx)=5(a+b)-x(a+b)=(a+b)(5-x)[/latex] =================================================================== [latex]m^{2}-mn-2n+2m=(m^{2}-mn)+(-2n+2m)=(m^{2}-mn)+(2m-2n)=m(m-n)+2(m-n)=(m-n)(m+2)[/latex] =================================================================== [latex]x^{4}-3x^{3}+3x^{2}-9x=(x^{4}-3x^{3})+(3x^{2}-9x)=x^{3}(x-3)+3x(x-3)=(x-3)(x^{3}+3x)[/latex] =================================================================== [latex]10by-25bx-6ay+15ax=(10by-25bx)+(-6ay+15ax)=(10by-25bx)-(6ay-15ax)=5b(2y-5x)-3a(2y-5x)=(2y-5x)(5b-3a)[/latex] =================================================================== [latex]m^{4}+2-m-2m^{3}=(m^{4}-2m^{3})+(2-m)=(m^{4}-2m^{3})+(-m+2)=(m^{4}-2m^{3})-(m-2)=m^{3}(m-2)-1(m-2)=(m-2)(m^{3}-1)[/latex] =================================================================== [latex]y-y^{2}-y^{3}+y^{4}=(y-y^{2})+(-y^{3}+y^{4})=(y-y^{2})-(y^{3}-y^{4})=y(1-y)-y^{3}(1-y)=(1-y)(y-y^{3})[/latex] =================================================================== [latex]x^{2}y-z^{2}x+y^{2}x-yz^{2}=(x^{2}y+y^{2}x)+(-z^{2}x-yz^{2})=(x^{2}y+y^{2}x)-(z^{2}x+yz^{2})= xy(x+y)-z^{2}(x+y)=(x+y)(xy-z^{2})[/latex]
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