турист в 1 день прошёл 20% всего пути и ещё 2 км. Во 2 день - 50% остатка и ещё 1 км.В 3 день - 25% оставшегося пути и ещё 3 км. Остальные 18 км пути он прошёл в четвёртыйц день. Какова длина пути,, проёденного туристом

Гость: Гость:

Для начала разберёмся с процентами: 20% = 0,2, 50% = 0,5, 25% = 0,25. Пусть весь путь - X. В 1ый день турист прошёл 0,2x + 2, осталось x - 0,2x - 2 = 0,8x - 2. Во 2ой день он прошёл (0,8x - 2)0,5 + 1 = 0,4x, осталось 0,8x - 2 - 0,4x = 0,4x - 2. В 3ий день он прошёл (0,4x-2)0,25 + 3 = 0,1x + 2,5, осталось 0,4x - 2 - 0,1x - 2,5 = 0,3x - 4,5. В то же время мы знаем, что ему осталось пройти ещё 18 км, т.е.: 0,3x - 4,5 = 18 0,3x = 13,5 x = 45 км.