При стрельбе в верх стрела с массои 50 грам в момент начала движения имела полную механическую энергию 30Дж какую достигнет высоту стрела
Физика
При стрельбе в верх стрела с массои 50 грам в момент начала движения имела полную механическую энергию 30Дж какую достигнет высоту стрела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в начале движения Eмех=Eкинетич=m*V0^2/2=30=>V0^2=30*2/0,05=1200 Eв конце=m*g*h E в конце=Eкинетич m*g*h=m*V0^2/2=>h=V0^2/2*g=1200/2*10=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
турист в 1 день прошёл 20% всего пути и ещё 2 км. Во 2 день - 50% остатка и ещё 1 км.В 3 день - 25% оставшегося пути и ещё 3 км. Остальные 18 км пу...
Математика
1.)Сколько имеется несокротимых правильных дробей со знаменателем 115; и 123;? 2.) Сережа прошел 5,6 км пешком и поехал 12,6 км на автобусе. Во ско...
Алгебра
5a+5b-ax-bx m^2-mn-2n+2m x^4-3x^3+3x^2-9x 10by-25bx-6ay+15ax m^4+2-m-2m^3 y-y^2-y^3+y^4 x^2y-z^2x+y^2x-yz^2 Представьте целое выражение в виде прои...