При стрельбе в верх стрела с массои 50 грам в момент начала движения имела полную механическую энергию 30Дж какую достигнет высоту стрела

Физика

При стрельбе в верх стрела с массои 50 грам в момент начала движения имела полную механическую энергию 30Дж какую достигнет высоту стрела

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