В трех бидонах 10 4/5 л молока. В первом и втором бидонах 6 2/5л , а во втором и третьем 8 1/5л. Сколько литров молока в каждом бидоне????????????????

в 1 и 2б- 6ц 2/5л. во2 и 3б-8ц1/5 л всего-10ц4/5л в каждом б-?л 1) 10ц4/5-6ц2/5=54/5-32/5=22/5=4ц2/5 (л.)-в 3 бидоне 2) 10ц4/5-8ц1/5=54/5-41/5=13/5=2ц3/5 (л.)-в 1 б. 3) 4ц2/5+2ц3/5=22/5+13/5=35/5=7 (л)- в 1 и 3 бидонах 4) 10ц4/5-7=54/5-35/5=19/5=3ц4/5 (л.) -во 2 б ответ: в 1 бид-2ц3/5 литра, во 2 бидоне-3ц4/5 литра, в 3 бидоне-4ц2/5 литра

Гость: Гость:

I Бидон + II Бидон + III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] (1) I Бидон + II Бидон = [latex]6\frac{2}{5}[/latex] (2) данные из (2) подставляем в (1) [latex]6\frac{2}{5}[/latex] + III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}-6\frac{2}{5}=\frac{54}{5}-\frac{32}{5}=\frac{54-32}{5}=\frac{22}{5}=4\frac{2}{5}= 4,4[/latex] (л) - молока в третьем бидоне. ============================================================== I Бидон + II Бидон + III Бидон = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] (1) II Бидон + III Бидон = [latex]8\frac{1}{5}[/latex] (2) данные из (2) подставляем в (1) I Бидон + [latex]8\frac{1}{5}[/latex] = [latex]10\frac{4}{5}[/latex] I Бидон = [latex]10\frac{4}{5}-8\frac{1}{5}=\frac{54}{5}-\frac{41}{5}=\frac{54-41}{5}=\frac{13}{5}=2\frac{3}{5}= 2,6[/latex] (л) - молока в первом бидоне. ============================================================== I Бидон + II Бидон = [latex]6\frac{2}{5}[/latex] 2,6 + II Бидон = 6,4 II Бидон = [latex]6\frac{2}{5}-2\frac{3}{5}=\frac{32}{5}-\frac{13}{5}=\frac{32-13}{5}=\frac{19}{5}=3\frac{4}{5}=3,8[/latex] (л) - молока во втором бидоне. или II Бидон = 6,4-2,6=3,8 (л) - молока во втором бидоне. Ответ: 2,6 литра молока в первом бидоне; 3,8 литра молока во втором бидоне; 4,4 литра молока в третьем бидоне.