пусть 12 человек несут 12 хлебов. Каждый мужщина - 2 хлеба, каждая женщина- по одна вторая хлеба, каждый ребёнок по одна четвёртой хлеба. Сколько было мужщин, женщин и детей, если в переноску участвовало все 12 человек

Алгебра

пусть 12 человек несут 12 хлебов. Каждый мужщина - 2 хлеба, каждая женщина- по одна вторая хлеба, каждый ребёнок по одна четвёртой хлеба. Сколько было мужщин, женщин и детей, если в переноску участвовало все 12 человек

Автор: Гость