пусть 12 человек несут 12 хлебов. Каждый мужщина - 2 хлеба, каждая женщина- по одна вторая хлеба, каждый ребёнок по одна четвёртой хлеба. Сколько было мужщин, женщин и детей, если в переноску участвовало все 12 человек
Алгебра
пусть 12 человек несут 12 хлебов. Каждый мужщина - 2 хлеба, каждая женщина- по одна вторая хлеба, каждый ребёнок по одна четвёртой хлеба. Сколько было мужщин, женщин и детей, если в переноску участвовало все 12 человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужчин было 5, женщин - 1, детей - 6.
Гость:
Мужчины-5 Женщины-1 Дети-6
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