этан- больше бромэтан- больше этанол* больше этановая кислота- больше этаноат натрия
Химия
этан- больше бромэтан- больше этанол* больше этановая кислота- больше этаноат натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C2H6+Br2===>C2H5Br+HBr 2)C2H5Br+KOH===>C2H5OH+KBr 3) 2C2H5OH + 2O2 ===> 2CH3COOH + 2H2O 4)CH3COOH+NaOH===>CH3OONa+H2O
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