В первом из новых домов 35 кв во втором на 20 кв меньше а в третьем столько сколько в первом и втором вместе ,сколько всего кв в этих домах?
Математика
В первом из новых домов 35 кв во втором на 20 кв меньше а в третьем столько сколько в первом и втором вместе ,сколько всего кв в этих домах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35-20=15 квартир-во втором доме. 3)35+15=50 квартир-в третьем доме. 3)35+15+50=100 квартир-в этих домах.
Гость:
1дом 35 кв. 2дом 35-20=15 3дом. 15+35=50 всего 50+15+35=100 Ответ: 100 кв.
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