В первом из новых домов 35 кв во втором на 20 кв меньше а в третьем столько сколько в первом и втором вместе ,сколько всего кв в этих домах?

Математика

В первом из новых домов 35 кв во втором на 20 кв меньше а в третьем столько сколько в первом и втором вместе ,сколько всего кв в этих домах?

Автор: Гость