от рулона проволоки отрезали 39м после чего в нем осталось 79м сколько метров проволоки было в рулоне?
Математика
от рулона проволоки отрезали 39м после чего в нем осталось 79м сколько метров проволоки было в рулоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)39+79=118м-было в рулоне.
Гость:
39+79=118м было в рулоне
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