Na2O + H2O= NiO+H2O= CaO+HCl= SO3+CaO= SO3+NaOH= P2O5+Na2O= ZnO+HCl= ZnO+KOH=
Химия
Na2O + H2O= NiO+H2O= CaO+HCl= SO3+CaO= SO3+NaOH= P2O5+Na2O= ZnO+HCl= ZnO+KOH=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O + H2O = 2NaOH NiO+H2O= не идет CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O SO3+CaO=CaSO4 SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O P2O5 + 3Na2O = 2Na3PO4 ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O ZnO + 2 KOH + 2 H2O = K2[Zn(OH)4]
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