Мастер изготовил n деталей,что составляет 30 % всего заказа.С какой производительностью он должен работать,чтобы выполнить оставшийся заказ за 4 часа?
Математика
Мастер изготовил n деталей,что составляет 30 % всего заказа.С какой производительностью он должен работать,чтобы выполнить оставшийся заказ за 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где- то так я думаю: производительность равна =(N*(100%-30%)/100%)/4=N*0,7/4
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