Мастер изготовил n деталей,что составляет 30 % всего заказа.С какой производительностью он должен работать,чтобы выполнить оставшийся заказ за 4 часа?

Математика

Мастер изготовил n деталей,что составляет 30 % всего заказа.С какой производительностью он должен работать,чтобы выполнить оставшийся заказ за 4 часа?

Автор: Гость