сочинение меньше Урок русского язика больше используя данные слова;по расписанию,раздать тетради,раскрить,(с,з)тереть с доски,исправление ошибок,вспомнить и рассказать ,рассмотреть таблицу,воспитывать внимание.

Гость: Гость:

Первым уроком по расписанию у нас был русский язык. Учитель назначил меня дежурным в классе и я должен был стересть с доски и раздать всем тетради. На у роке моего соседа вызвали к доске, чтобы он расмотрев таблицу и вспомнив правила рассказал как пишется "не" с глаголами.Он был очень не внимательный и написал не правильно и учитель попросил меня исправить его ошибки, а ему посоветовал воспитывать внимание и выучить правила.