Основанием прямоугольного параллелепипеда являеться квадрат со стороной а см.Диоганаль боковой грани образует угол альфа с плоскостью основания.Найти объем параллелепипеда.

Геометрия

Основанием прямоугольного параллелепипеда являеться квадрат со стороной а см.Диоганаль боковой грани образует угол альфа с плоскостью основания.Найти объем параллелепипеда.

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