Основанием прямоугольного параллелепипеда являеться квадрат со стороной а см.Диоганаль боковой грани образует угол альфа с плоскостью основания.Найти объем параллелепипеда.

Геометрия
Основанием прямоугольного параллелепипеда являеться квадрат со стороной а см.Диоганаль боковой грани образует угол альфа с плоскостью основания.Найти объем параллелепипеда.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=Sосн*h Sосн=a^2 h=a*tgальфа V=a^2*a*tgальфа=a^3*tgальфа
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