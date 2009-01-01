сочинение на тему в здоровом теле здоровый дух

Гость: Гость:

Я систематически укрепляю свой иммунитет: умываюсь холодной водой, бегаю, соблюдаю режим дня, правильно питаюсь, каждое утро делаю легкую гимнастику, часто проветриваю свою комнату. Вот поэтому целый день хожу бодрая, жизнерадостная, никогда не унываю. Постоянно закаливаю свой организм, а если нужно, одеваюсь теплее. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух! Мое составляющее жизни - это спорт. С 5 класса я начала участвовать в районных спортивных соревнованиях, школьных олимпиадах по физической культуре. Каждый раз добивалась желаемых результатов. Я не ограничиваюсь уроками физкультуры. Дома часто смотрю спортивные передачи, прямые трансляции с олимпиад. Больше всего мне нравятся такие виды спорта, как лыжный спринт, футбол, волейбол, биатлон. Мое правило жизни: «Обдумывать каждый свой поступок, быть честной, дисциплинированной и, конечно же, вести здоровый образ жизни!»