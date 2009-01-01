треска выметает огромное количество икринок плодовитый колюшки трехиглой по сравнению с другими рыбами очень мала . Выскажите предложения : чем объясняется такое различие в плодовитости рыб

Гость: Гость:

Предположение: Треска мечет икру и оставляет её на произвол судьбы:), большое кол-во икринок и мальков гибнет,поэтому такое количество необходимо для поддержания численности вида. Колюшка трёхиглая тщательно заботится о своём потомстве, поэтому выживаемость больше, икринок для поддержания численности меньше.