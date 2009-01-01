треска выметает огромное количество икринок плодовитый колюшки трехиглой по сравнению с другими рыбами очень мала . Выскажите предложения : чем объясняется такое различие в плодовитости рыб
Биология
треска выметает огромное количество икринок плодовитый колюшки трехиглой по сравнению с другими рыбами очень мала . Выскажите предложения : чем объясняется такое различие в плодовитости рыб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположение: Треска мечет икру и оставляет её на произвол судьбы:), большое кол-во икринок и мальков гибнет,поэтому такое количество необходимо для поддержания численности вида. Колюшка трёхиглая тщательно заботится о своём потомстве, поэтому выживаемость больше, икринок для поддержания численности меньше.
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