На двух участках посадили 8 мешков картофеля, с одного собрали 45 мешков картофеля, а с другого на 18 мешшков меньше. Во сколько раз больше собрали картофеля, чем посадили?

Математика

На двух участках посадили 8 мешков картофеля, с одного собрали 45 мешков картофеля, а с другого на 18 мешшков меньше. Во сколько раз больше собрали картофеля, чем посадили?

Автор: Гость