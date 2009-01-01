На двух участках посадили 8 мешков картофеля, с одного собрали 45 мешков картофеля, а с другого на 18 мешшков меньше. Во сколько раз больше собрали картофеля, чем посадили?
Математика
На двух участках посадили 8 мешков картофеля, с одного собрали 45 мешков картофеля, а с другого на 18 мешшков меньше. Во сколько раз больше собрали картофеля, чем посадили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посадили-8 м собр с 1уч-45 мешков со 2уч-? на 18 меньше чем с 1уч во ск разсобр больше,чем посад ? 1) 45-18=27 (мешков)-собр.со 2уч 2) 45+27=72 (мешка)-собр.всего 3) 72:8=9 Отв: собрали в 9 раз больше чем посадили
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