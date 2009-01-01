Витя и Костя жонглировали подушкой 96 раз. Сколько раз каждый из них жонглировали подушкой , если Костя подбрасывал подушку в 3 раза больше , чем Витя?
Математика
Витя и Костя жонглировали подушкой 96 раз. Сколько раз каждый из них жонглировали подушкой , если Костя подбрасывал подушку в 3 раза больше , чем Витя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Витя подбросил подушку х раз, тогда Костя подбросил подушку 3х раз, вместе они подбросили подушку х+3х=4х раз. по условию задачи составляем уравнение: 4х=96 х=96:4 х=24 3х=24*3=72 ответ: Витя подбросил подушку 24 раза, Костя 72 раза
Гость:
пусть витя подкидывал х раз, тогда костя 3х раз. тогда х+3х = 96 4х=96 х=24 витя - 24 раза костя - 72 раза
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