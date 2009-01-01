Витя и Костя жонглировали подушкой 96 раз. Сколько раз каждый из них жонглировали подушкой , если Костя подбрасывал подушку в 3 раза больше , чем Витя?

Математика

Витя и Костя жонглировали подушкой 96 раз. Сколько раз каждый из них жонглировали подушкой , если Костя подбрасывал подушку в 3 раза больше , чем Витя?

Автор: Гость