старший брат и младший брат и сестра слепили снеговика за12 мин. старший брат может его слепить за 24 мин. младший за 40. за сколько минут может слепить снеговика сестра?

Гость: Гость:

1) 1\24 снеговика слепит старший брат за одну минуту 2) 1\40 снеговика слепит младший брат за одну минуту 3) 1\12 снеговика слепят старший брат, младший брат и сестренка вместе за одну минуту 4) 1\12-1\24-1\40=2\24-1\24-1\40=1\24-1\40=5\120-3\120=2\120=1\60 снеговика слепит сестра за одну минуту 5)1:1\60=60 мин - нужно сестре чтобы слепить снеговика овтет: за 60 минут может слепить снеговика сестра (за 1 час)