Твір мініатюра з використанням однорідних членів речення

Қазақ тiлi
Твір мініатюра з використанням однорідних членів речення
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Автор: Гость
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Гость:
Ось і прийшла довгоочікувана зима. Перший зимовий місяць був безсніжним, нехолодним. Та  після нового року усе змінилося. Пішов білий, пухнастий,мокрий сніг. Він  не просто йшов, а сипав  цілими днями, ночами, неділями.Температура повітря повільно знижувалася і  стало дуже холодно. Бідні пташки, звірі, дерева мерзли від морозу. Вони з нетерпінням чекали на теплі, ласкаві, яскраві промінці зимового сонця. І мріяли по приход молодої, ранньої, веселої весни.
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