В автобусі с місць. Зайнято 15 місць.Яка частка всіх місць зайнята?
Математика
В автобусі с місць. Зайнято 15 місць.Яка частка всіх місць зайнята?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15\с - частка всіх зайнятих місць (відношення зайнятих до кількості всіх місць) відповідь: 15\с (або те саме що і 15:с)
Гость:
С- місць в автобусі Зайнято 15 місць, це складаЄ 15/с.
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