бассеин заполняется через две трубы за 6 часов.если вода поступает в бассеин только из первой трубы то он заполнится через10 часов.за какое время наполнится бассеин если вода поступает только из второй трубы?

Математика

бассеин заполняется через две трубы за 6 часов.если вода поступает в бассеин только из первой трубы то он заполнится через10 часов.за какое время наполнится бассеин если вода поступает только из второй трубы?

Автор: Гость