бассеин заполняется через две трубы за 6 часов.если вода поступает в бассеин только из первой трубы то он заполнится через10 часов.за какое время наполнится бассеин если вода поступает только из второй трубы?
Математика
бассеин заполняется через две трубы за 6 часов.если вода поступает в бассеин только из первой трубы то он заполнится через10 часов.за какое время наполнится бассеин если вода поступает только из второй трубы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ппроизводительность 1ой трубы - x, второй - y, вся работа (полный бассейн) - 1. 6(x+y) = 1 - две трубы за 6 часов. 10x = 1 - первая труба за 10 часов. [latex]\begin{cases} 6(x+y)=1\\10x=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases} 0,6+6y=1\\x=0,1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases} y=\frac{1}{15}\\x=\frac{1}{10} \end{cases}[/latex] Вторая труба заполнит бассейн за 15 часов.
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