решите уравнение: 8x+0.5=2.1, 2.1=8x+0.5
Алгебра
решите уравнение: 8x+0.5=2.1, 2.1=8x+0.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х+0,5=2,1 8х=2,1-0,5 8х=1,6 х=1,6/8 х=0,2
Гость:
8х+0,5=2,1 8х=2,1-0,5 8х=1,6 х=1,6:8 х=0,2 Ответ: 0,2
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