напишите сочинение по теме описание куклы буратино плиз

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Бурати́но — главный герой сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» ( .Длинноносый деревянный мальчик, вырезанный из полена папой Карло. Получил имя и первую одежду от него же. буратино с итальянского языка переводиться как деревянная кукла.По характеру «безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями», но при этом он решителен, любопытен, любит приключения и обладает альтруизмом. Основной его атрибут — золотой ключик, а атрибут его одежды — колпак -еще до появления на свет, то есть будучи просто-напросто поленом, он начинает вносить сумятицу в жизнь окружающих, проявляя свой нетерпеливый, любопытный, непоседливый нрав.Буратино обманывает своего папу Карло и вместо школы отправляется на представление кукольного театра; позволяет Коту и Лисе одурачить себя, не послушав предупреждавшую его об опасности птицу Сплюшку; то и дело перечит спасшей его от гибели Мальвине. Перелом наступает после встречи с черепахой Тортиллой. Она открывает глаза на то, кто он есть на самом деле: «Ты безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями!» Лишившийся денег, с трудом избежавший стольких опасностей, герой вынужден согласиться с мнением Тортиллы. С этого момента в повести начинается взросление Буратино Теперь он уже не тот взбалмошный мальчишка, каким был вначале. Свою отвагу и озорство Буратино направляет в русло, полезное для него и его друзей (заставив, например, Карабаса Барабаса бегать за ним вокруг дерева, чтобы длиннющая борода преследователя накрутилась на ствол). Рискуя быть схваченным, Буратино выведывает у Карабаса тайну Золотого Ключика: теперь он знает, что дверь, которую может открыть ключик, находится в каморке папы Карло. Наконец, Буратино осознает, как важно иметь друзей и какое счастье — спасти их от верной смерти. Так шаг за шагом герой становится терпимее и добрее, оставаясь при этом таким же веселым и проворным.