Один из смежных углов в 8 раз больше другого, найдити оба угла?

Геометрия
Один из смежных углов в 8 раз больше другого, найдити оба угла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первый угол, тогда второй - 8х. Составим уравнение. 8х + х = 180; 9х = 180; х = 20. 20 градусов первый угол. 20 * 8 = 160. 160 градусов второй угол. 
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