один угол ромба в 2 раза меньше другого угла этого ромба. Найдите меньший угол ромба

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Пусть меньший угол=х. Зная, что сумма всех углов 360 и при этом противоположные углы попарно равны, получаем уравнение: х+х+2х+2х=360 6х=360 х=60 Ответ: меньший угол ромба равен 60 градусов.