дайте пожалуйста внешность Ассоль из Алые паруса
Литература
дайте пожалуйста внешность Ассоль из Алые паруса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нежная, робкая девушка выросла в мире игрушек, который изготавливал и продавал отец. Сохраняя чувство прекрасного в своем сердце она уходила от насмешек и сплетен. Что помогло ей найти свое счасье.
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