Длины оснований трапеции относятся как3:1 а её высота равна 3 см Вычислите длины оснований трапеции если её площадь 24см

Геометрия
Длины оснований трапеции относятся как3:1 а её высота равна 3 см Вычислите длины оснований трапеции если её площадь 24см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AD- большее основание трапеции; BC - меньшее; h - высота. 1) AD/BC=3/1 ()   =>   AD=3*BC 2) S=1/2*(AD+BC)*h AD+BC=S*2*1/h 3*BC+BC=16 4*BC=16 BC=4 AD=3*4=12  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как называется заставка на экране теливизора, где показывают счёт хоккея, баскетбола, волейбола, футбола и т.д. 
Ответить
Литература
дайте пожалуйста внешность Ассоль из Алые паруса
Ответить
Математика
Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Каова площадь земельного участка, если площадь его на плане 18 кв.см?
Ответить
Геометрия
Один из смежных углов в 8 раз больше другого, найдити оба угла?
Ответить
Английский язык
Комнота моей мечты???????????????????????????????????????????????????????
Ответить