Длины оснований трапеции относятся как3:1 а её высота равна 3 см Вычислите длины оснований трапеции если её площадь 24см

Геометрия

Длины оснований трапеции относятся как3:1 а её высота равна 3 см Вычислите длины оснований трапеции если её площадь 24см

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