Длины оснований трапеции относятся как3:1 а её высота равна 3 см Вычислите длины оснований трапеции если её площадь 24см
Геометрия
Длины оснований трапеции относятся как3:1 а её высота равна 3 см Вычислите длины оснований трапеции если её площадь 24см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AD- большее основание трапеции; BC - меньшее; h - высота. 1) AD/BC=3/1 () => AD=3*BC 2) S=1/2*(AD+BC)*h AD+BC=S*2*1/h 3*BC+BC=16 4*BC=16 BC=4 AD=3*4=12
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