Как называется заставка на экране теливизора, где показывают счёт хоккея, баскетбола, волейбола, футбола и т.д.

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Как называется заставка на экране теливизора, где показывают счёт хоккея, баскетбола, волейбола, футбола и т.д.

Автор: Гость