Как называется заставка на экране теливизора, где показывают счёт хоккея, баскетбола, волейбола, футбола и т.д. 

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Как называется заставка на экране теливизора, где показывают счёт хоккея, баскетбола, волейбола, футбола и т.д. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точно незнаю,наверное табло  
Гость:
думаю это турнирная таблица)
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