если товар подорожает сначала на 10%, а затем подешевеет на 10% то когда его цена будет ниже - до подорожения или после снижения
Алгебра
если товар подорожает сначала на 10%, а затем подешевеет на 10% то когда его цена будет ниже - до подорожения или после снижения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После снижения, так как 10% от изначального числа меньше, чем 10% от второго числа, соответственно понизится цена сильнее, чем повышалась.)
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