если товар подорожает сначала на 10%, а затем подешевеет на 10% то когда его цена будет ниже - до подорожения или после снижения

Алгебра

если товар подорожает сначала на 10%, а затем подешевеет на 10% то когда его цена будет ниже - до подорожения или после снижения

Автор: Гость