f[х}=-1/х найти производную функцию с решением
Алгебра
f[х}=-1/х найти производную функцию с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y = - 1/x y' = - (1/x)' = - (- 1/x^2) = 1/x^2
Гость:
f(x)= -1/х f(x) = 1/ х(в квадрате)
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