александр может выполнить всю заданную работу за 5 дней а искандер за 3 дня. какую часть работы они выполнят вместе за 1 день
Математика
александр может выполнить всю заданную работу за 5 дней а искандер за 3 дня. какую часть работы они выполнят вместе за 1 день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 : 5 =1/5 часть работы будет выполнена за 1 день Александром 2) 1 : 3 = 1/3 часть работы будет выполнена за 21 день Искандером 3) 1/5 + 1/3 = 8/15 часть работы за 1 день Александором и Искандером
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