в гараже х легковых и b грузовых машин.На сколько грузовых машин больше,чем легковых.

Математика
в гараже х легковых и b грузовых машин.На сколько грузовых машин больше,чем легковых.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b-x                                                                 
Гость:
b-x                                             
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