в гараже х легковых и b грузовых машин.На сколько грузовых машин больше,чем легковых.
Математика
в гараже х легковых и b грузовых машин.На сколько грузовых машин больше,чем легковых.
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b-x
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b-x
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