Нужно изготовить провод длиной 100 м и сопротивлением 1 Ом. В каком случае провод получится легче: если его сделать из аллюминия или из меди? Во сколько?

Физика

Нужно изготовить провод длиной 100 м и сопротивлением 1 Ом. В каком случае провод получится легче: если его сделать из аллюминия или из меди? Во сколько?

Автор: Гость