Нужно изготовить провод длиной 100 м и сопротивлением 1 Ом. В каком случае провод получится легче: если его сделать из аллюминия или из меди? Во сколько?
Физика
Нужно изготовить провод длиной 100 м и сопротивлением 1 Ом. В каком случае провод получится легче: если его сделать из аллюминия или из меди? Во сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=p*l/S m=p*l*S S=p*l/R m=p²*l²/R m₁=p₁²*l²/R m₂=p₂²*l²/R m₁/m₂=p₁²/p₂² =2.7²/8.96² p₁-плотность алюминия р₂-плотность меди m₂=11m₁ Масса меди в 11раз больше массы алюминия
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