Какое понятие является более шикроким "общий рынок" или "экономический союз". аргументрировать
Українська література
Какое понятие является более шикроким "общий рынок" или "экономический союз". аргументрировать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
экономический союз более широкое понятие так как включает в себя и общий рынок и проведение единой экономической политики, создание системы межгосударственного регулирования социально-экономических процессов (общий рынок это когда ликвидируются барьеры между странами не только во взаимной торговле, но и для перемещения рабочей силы и капитала; таким образом, общий рынок — общий рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы;)
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