На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти,а на кофту на 6 мотков больше. Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту? Сколько всего мотков шерсти пошло на кофту и носки?
Математика
На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти,а на кофту на 6 мотков больше. Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту? Сколько всего мотков шерсти пошло на кофту и носки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+6=8(мотков)-на кофтую 8+2=10(мотков)-на кофту и носки.
Гость:
8 мотков пошло на кофту 10 мотков ушло на кофту и носки 2+6=8 8+2=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Українська література
Українська література
Математика