На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти,а на кофту на 6 мотков больше. Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту? Сколько всего мотков шерсти пошло на кофту и носки?

Математика
На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти,а на кофту на 6 мотков больше. Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту? Сколько всего мотков шерсти пошло на кофту и носки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+6=8(мотков)-на кофтую 8+2=10(мотков)-на кофту и носки.
Гость:
8 мотков  пошло на  кофту 10 мотков  ушло на  кофту  и носки 2+6=8 8+2=10 
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