сочинение на тему описать буратино помогите плиз

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БУРАТИНО — герой повести А.Н.Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936). В переводе с итальянского «бура-тино» значит «деревянная кукла». Прототипом этого персонажа стал деревянный человечек по имени Пиноккио — плод фантазии итальянского писателя Карло Коллоди (1880). И действительно герои двух произведений во многом похожи: еще до появления на свет, то есть будучи просто-напросто поленом, они начинают вносить сумятицу в жизнь окружающих, проявляя свой нетерпеливый, любопытный, непоседливый нрав. Приключения обоих деревянных человечков — это путь познания реалий жизни и преодоления собственного эгоизма. Но если у Пиноккио путь этот долог и запуган, то у Б. становление характера происходит гораздо скорее. Да и изначально он мягче и человечнее, чем Пиноккио, хотя точно такой же озорной и непослушный. Б. обманывает своего папу Карло и вместо школы отправляется на представление кукольного театра; позволяет Коту и Лисе одурачить себя, не послушав предупреждавшую его об опасности птицу Сплюшку; то и дело перечит спасшей его от гибели Мальвине. Перелом наступает после встречи с черепахой Тортиллой. Она открывает глаза на то, кто он есть на самом деле: «Ты безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями!» Лишившийся денег, с трудом избежавший стольких опасностей, герой вынужден согласиться с мнением Тортиллы. С этого момента в повести начинается взросление Б. Теперь он уже не тот взбалмошный мальчишка, каким был вначале. Свою отвагу и озорство Б. направляет в русло, полезное для него и его друзей (заставив, например, Карабаса Барабаса бегать за ним вокруг дерева, чтобы длиннющая борода преследователя накрутилась на ствол). Рискуя быть схваченным, Б. выведывает у Карабаса тайну Золотого Ключика: теперь он знает, что дверь, которую может открыть ключик, находится в каморке папы Карло. Наконец, Б. осознает, как важно иметь друзей и какое счастье — спасти их от верной смерти. Так шаг за шагом герой становится терпимее и добрее, оставаясь при этом таким же веселым и проворным. Пиноккио в конце книги превращается в человека. Б. же остается деревянной куклой и поступает на службу в игрушечный театр, где царит радость и веселье, где все счастливы — и люди, и животные, и куклы. Карабасу Барабасу здесь нет места, а сам Б. ежедневно знакомит зрителя со своими приключениями, становясь все более и более знаменитым.