сочинение на тему описать буратино помогите плиз
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сочинение на тему описать буратино помогите плиз
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БУРАТИНО — герой повести А.Н.Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936). В переводе с итальянского «бура-тино» значит «деревянная кукла». Прототипом этого персонажа стал деревянный человечек по имени Пиноккио — плод фантазии итальянского писателя Карло Коллоди (1880). И действительно герои двух произведений во многом похожи: еще до появления на свет, то есть будучи просто-напросто поленом, они начинают вносить сумятицу в жизнь окружающих, проявляя свой нетерпеливый, любопытный, непоседливый нрав. Приключения обоих деревянных человечков — это путь познания реалий жизни и преодоления собственного эгоизма. Но если у Пиноккио путь этот долог и запуган, то у Б. становление характера происходит гораздо скорее. Да и изначально он мягче и человечнее, чем Пиноккио, хотя точно такой же озорной и непослушный. Б. обманывает своего папу Карло и вместо школы отправляется на представление кукольного театра; позволяет Коту и Лисе одурачить себя, не послушав предупреждавшую его об опасности птицу Сплюшку; то и дело перечит спасшей его от гибели Мальвине. Перелом наступает после встречи с черепахой Тортиллой. Она открывает глаза на то, кто он есть на самом деле: «Ты безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями!» Лишившийся денег, с трудом избежавший стольких опасностей, герой вынужден согласиться с мнением Тортиллы. С этого момента в повести начинается взросление Б. Теперь он уже не тот взбалмошный мальчишка, каким был вначале. Свою отвагу и озорство Б. направляет в русло, полезное для него и его друзей (заставив, например, Карабаса Барабаса бегать за ним вокруг дерева, чтобы длиннющая борода преследователя накрутилась на ствол). Рискуя быть схваченным, Б. выведывает у Карабаса тайну Золотого Ключика: теперь он знает, что дверь, которую может открыть ключик, находится в каморке папы Карло. Наконец, Б. осознает, как важно иметь друзей и какое счастье — спасти их от верной смерти. Так шаг за шагом герой становится терпимее и добрее, оставаясь при этом таким же веселым и проворным. Пиноккио в конце книги превращается в человека. Б. же остается деревянной куклой и поступает на службу в игрушечный театр, где царит радость и веселье, где все счастливы — и люди, и животные, и куклы. Карабасу Барабасу здесь нет места, а сам Б. ежедневно знакомит зрителя со своими приключениями, становясь все более и более знаменитым.
Гость:
Бурати́но — главный герой сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» .Длинноносый деревянный мальчик, вырезанный из полена папой Карло. Получил имя и первую одежду от него же. буратино с итальянского языка переводиться как деревянная кукла. Буратино - кукла, в начале книги - бестолковенькая, глупенькая и довольно эгоистичная: не слушается папу Карло, запускает молотком в мудрого Сверчка: но шаг за шагом герой становится терпимее и добрее, оставаясь при этом таким же веселым и проворным \ Едва появившись на свет, Буратино начинает проказничать и озорничать. Такой беззаботный, но полный здравого смысла и неутомимо деятельный, побеждающий своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа, он запоминается читателям как преданный друг и сердечный, добрый малый.В Буратино – черты многих любимых героев А. Толстого, склонных скорее к действию, чем к размышлению, и так обретающих и воплощающих себя. Задорно торчащий нос Буратино связанный с характером у Толстого стал обозначать как раз героя, не вешающего носа.Буратино бесконечно обаятелен даже в своих грехах: и в своём любопытстве (в духе русского фразеологизма "совать нос не в своё дело"), и в своей наивности (проткнув носом холст, не догадывается, что за дверца там виднеется, то есть "не видит дальше собственного носа"), и в нарушающей благопристойность естественности своего поведения. Любопытство, простодушие, естественность… Писатель доверил Буратино выражение не только своих самых заветных убеждений, но и самых симпатичных человеческих качеств, если только позволено говорить о человеческих качествах деревянной куклы. Отличительной чертой характера Буратино является грубость, граничащая с хамством. Такие его выражения, как "Пьеро, катись к озеру...", "Вот дура девчонка...", "А кобель небось гоняет за птицами...", "Я здесь хозяин, убирайся отсюда...", а также характеристики типа "Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком и глотал не жуя. В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал" формируют образ эдакого хамоватого, но в общем-то безобидного "братишки".
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