напишите пожалуйста сочинение по теме описание куклы буратино

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Бурати́но — главный герой сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» .Длинноносый деревянный мальчик, вырезанный из полена папой Карло. Получил имя и первую одежду от него же. буратино с итальянского языка переводиться как деревянная кукла. Буратино - кукла, в начале книги - бестолковенькая, глупенькая и довольно эгоистичная: не слушается папу Карло, запускает молотком в мудрого Сверчка: но шаг за шагом герой становится терпимее и добрее, оставаясь при этом таким же веселым и проворным \ Едва появившись на свет, Буратино начинает проказничать и озорничать. Такой беззаботный, но полный здравого смысла и неутомимо деятельный, побеждающий своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа, он запоминается читателям как преданный друг и сердечный, добрый малый.В Буратино – черты многих любимых героев А. Толстого, склонных скорее к действию, чем к размышлению, и так обретающих и воплощающих себя. Задорно торчащий нос Буратино связанный с характером у Толстого стал обозначать как раз героя, не вешающего носа.Буратино бесконечно обаятелен даже в своих грехах: и в своём любопытстве (в духе русского фразеологизма "совать нос не в своё дело"), и в своей наивности (проткнув носом холст, не догадывается, что за дверца там виднеется, то есть "не видит дальше собственного носа"), и в нарушающей благопристойность естественности своего поведения. Любопытство, простодушие, естественность… Писатель доверил Буратино выражение не только своих самых заветных убеждений, но и самых симпатичных человеческих качеств, если только позволено говорить о человеческих качествах деревянной куклы. Отличительной чертой характера Буратино является грубость, граничащая с хамством. Такие его выражения, как "Пьеро, катись к озеру...", "Вот дура девчонка...", "А кобель небось гоняет за птицами...", "Я здесь хозяин, убирайся отсюда...", а также характеристики типа "Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком и глотал не жуя. В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал" формируют образ эдакого хамоватого, но в общем-то безобидного "братишки"