помогите-фонетичний анализ слова - іній

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Иний-2 слога,ударение падает на первый слог ( Й'ы н и й')-транскрипция. И-(й') согласный,мягкий,непарный,звонкий,непарный. -(ы) гласный,безударный. Н-(н) согласный,мягкий,парный,звонкий,непарный. И-(и) гласный,ударный. Й-(й') согласный,звонкий,непарный,мягкий,непарный. 4 буквы,5 звуков.