помогите-фонетичний анализ слова - іній
Қазақ тiлi
помогите-фонетичний анализ слова - іній
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иний-2 слога,ударение падает на первый слог ( Й'ы н и й')-транскрипция. И-(й') согласный,мягкий,непарный,звонкий,непарный. -(ы) гласный,безударный. Н-(н) согласный,мягкий,парный,звонкий,непарный. И-(и) гласный,ударный. Й-(й') согласный,звонкий,непарный,мягкий,непарный. 4 буквы,5 звуков.
Гость:
іній-4б, 4зв, 2 склади і(і) голос, наголош, н(н")- пригол, дзвін, м"який і(і) гол, ненаголош й(Й) пригол, м"як,сонорний
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