Из ацетилена объёмом 3,36 л (н.у.) получили бензол, который затем бромировали в присутствии катализатора. Определи массу полученного бромбензола.
Химия
Из ацетилена объёмом 3,36 л (н.у.) получили бензол, который затем бромировали в присутствии катализатора. Определи массу полученного бромбензола.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3С2Н2=С6Н6 С6Н6+Br2=C6H5Br+HBr схема 3,36 х 3С2Н2=C6H5Br 67,2 157 х=3,36*157/67,2=7,85г
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