Из ацетилена объёмом 3,36 л (н.у.) получили бензол, который затем бромировали в присутствии катализатора. Определи массу полученного бромбензола.

Химия

Из ацетилена объёмом 3,36 л (н.у.) получили бензол, который затем бромировали в присутствии катализатора. Определи массу полученного бромбензола.

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