светящаяся точка находится в фокусе рассеивающей линзы.на каком расстоянии от линзы находится изображение?можно построить и ход лучей

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http://900igr.net/datas/biologija/Opticheskaja-sistema-glaza/0009-009-KHod-luchej-v-rasseivajuschej-linze.jpg Если между линзой и экраном поместить рассеивающую линзу , то, отодвигая экран отрассеивающей линзы, можно получить новое изображение светящейся точки на экране, который находится на расстоянии от линзы .