светящаяся точка находится в фокусе рассеивающей линзы.на каком расстоянии от линзы находится изображение?можно построить и ход лучей

Физика
светящаяся точка находится в фокусе рассеивающей линзы.на каком расстоянии от линзы находится изображение?можно построить и ход лучей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
http://900igr.net/datas/biologija/Opticheskaja-sistema-glaza/0009-009-KHod-luchej-v-rasseivajuschej-linze.jpg   Если между линзой и экраном поместить рассеивающую линзу , то, отодвигая экран отрассеивающей линзы, можно получить новое изображение светящейся точки на экране, который находится на расстоянии от линзы .
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