помогите! что будет если милиционер убьёт человека при попытке завладения его оружием??

География
помогите! что будет если милиционер убьёт человека при попытке завладения его оружием??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Статья 23. Применение огнестрельного оружия 1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях: 1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции; 3) для освобождения заложников; 4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным; 5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление; 6) для отражения группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальныхорганов, общественных объединений, организаций и граждан; 7) для пресечения побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки  насильственного освобождения указанных лиц. 2. Вооруженным сопротивлением и вооруженным нападением, указанными в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, признаются сопротивление и нападение, совершаемые с использованием оружия любого вида, либопредметов, конструктивно схожих с настоящим оружием и внешненеотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть. 3. Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное оружие: 1) для остановки транспортного средства путем его повреждения, еслиуправляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан; 2) для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан; 3) для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в жилые помещения по основаниям, предусмотренным статьей 15 настоящего Федерального закона; 4) для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопасном направлении. 4. Сотрудник полиции имеет право применять служебное огнестрельное  оружие ограниченного поражения во всех случаях, предусмотренных частями 1 и 3 настоящей статьи, а также в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 7 и 8 части 1 статьи 21 настоящего Федерального закона. 5. Запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику полиции, кроме случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. 6. Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица.
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