какой объём оксида азота(I) (н.у.) можно получить при разложении 40 г нитрата аммония, если объемная доля его выхода составляет 96%

Химия

какой объём оксида азота(I) (н.у.) можно получить при разложении 40 г нитрата аммония, если объемная доля его выхода составляет 96%

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