какой объём оксида азота(I) (н.у.) можно получить при разложении 40 г нитрата аммония, если объемная доля его выхода составляет 96%

Химия
какой объём оксида азота(I) (н.у.) можно получить при разложении 40 г нитрата аммония, если объемная доля его выхода составляет 96%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 1.Напишем уравнение реакции разложения нитрата аммония: NH4NO3=N2O+2H2O 2.Расчет числа молей нитрата аммония: n(NH4NO3)=40/80=0,5 моль 3.Расчет объема оксида азота: V(N2O)=0,5*22,4*0,96=10,752 л
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