найдите деепричастные обороты,укажите синтаксическую связь деепричастий Носясь меж дымных облаков, Он любит бури роковые, И пену рек, и шум дубров. Окончив труд дневных работ, Я часто о тебе мечтаю, Бродя вблизи пустынных вод...
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найдите деепричастные обороты,укажите синтаксическую связь деепричастий Носясь меж дымных облаков, Он любит бури роковые, И пену рек, и шум дубров. Окончив труд дневных работ, Я часто о тебе мечтаю, Бродя вблизи пустынных вод, Вечерним выстрелам внимаю. Лишь только жук ночной, Жужжа, в долине пролетит порой. Потом на корабль свой волшебный, Главу опустивши на грудь, Идет и, махнувши рукою, В обратный пускается путь. Держа кувшин над головой, Грузинка узкою тропой Сходила к берегу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончив труд дневных работ и бродя вблизи пустынных вод. Первое предложение деееприч. обороты. Второе предложение. Жужжа Трете предложение.Главу опустивши на грудь. Махнувши рукой. Четвёртое предложение. Держа кувшин над головой. Деепричастие подчёркивай как обстоятельство. Удачи.
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