Помогите найти х в примере 15=х*1000/35,3*100
Алгебра
Помогите найти х в примере 15=х*1000/35,3*100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\\15=\frac{x\cdot1000}{35,3\cdot100}\Rightarrow x=\frac{15\cdot35,5\cdot100}{1000}=\frac{15\cdot35,5\cdot}{10}=15\cdot3,53[/latex]
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