Помогите пожалуйста! системы 1){x-y=5 x^2 +2xy - y^2=7   2){x\y+y\x=17\4 x^2-y^2=60

Гость: Гость:

Первая система (метод подстановки): х = 5+у (5+у)^2 + 2*(5+y)*y - y^2 = 7 Решаем второе уравнение: 25 + 10y + y^2 + 10y +2y^2 - y^2 = 7 25 + 20y + 2y^2 = 7 Переносим всё в правую сторону,получаем квадратное уравнение: 2y^2 + 20y + 18 = 0 y^2 + 10y + 9 = 0 По формуле квадратных корней находим: y1 = -9 ; y2 = - 1; отсюда (подставляем в х = 5+у): x1 = - 4 ; x2 = 4; Решение системы: x1 = -4 x2 = 4 y1 = -9 y2 = -1